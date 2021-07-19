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東奧》蘇貞昌致歉！國手坐經濟艙、行政人員商務艙「顯有不周」

2021/07/19 19:24

世界羽球球后戴資穎出戰東京奧運，登機後在IG發文，引發熱議。（圖取戴資穎IG）

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣代表隊主團今前往東京參加奧運，但世界球后戴資穎登機後卻在IG限時動態發文「很懷念長榮航空，可以搭商務艙」，戴父戴楠凱直言覺得「被欺騙」。行政院長蘇貞昌為此親自致電戴資穎說聲對不起，也請體育署向所有選手轉達政府的歉意。蘇貞昌說，讓相關行政人員搭乘商務艙、而選手搭乘經濟艙一事，思慮顯有不周，「我要向所有奧運代表團選手致歉」。

戴資穎發文透露搭乘經濟艙飛往東京引發熱議。教育部長潘文忠去年曾強調，到東奧比賽的選手、教練都將搭商務艙，延期1年後，雖以包機前往，卻讓選手搭經濟艙，被批跳票。

蘇貞昌今天晚間表示，奧運的主角是選手，不是陪同的官員。讓奧運選手搭乘包機，是為了讓選手擁有更好的照顧和協助，如今卻發生讓相關行政人員搭乘商務艙、而選手搭乘經濟艙一事，思慮顯有不周，「我要向所有奧運代表團選手致歉」。

蘇貞昌並表示，他稍早已致電戴資穎，向她說聲對不起，也請體育署向所有選手轉達政府的歉意。蘇貞昌並要求潘文忠確實督導體育署，全力照顧所有國手的需求，讓他們全心投入賽事，無後顧之憂。奧運結束後，也會請教育部提出檢討報告，追究該追究的責任。

戴資穎父親戴楠凱指出，戴資穎過往國際賽都搭乘商務艙，這次出征最高層級的奧運卻搭經濟艙，雖疫情嚴峻下包機前往是可行辦法，但每個人體質及搭乘交通工具的習慣不一樣，體育署、奧會應事先告知。

體育署稍早表示，選手因人數眾多，被安排坐在經濟艙前艙，旁邊無人、前後排無人，以確保選手安全，至於總教練與隊醫則安排在座位較少的商務艙。

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