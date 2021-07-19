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東奧》幼稚園到長大都看他打奧運？網：「莊智淵」是個頭銜

2021/07/19 21:04

台灣桌球名將莊智淵再度前進奧運殿堂。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣桌球名將莊智淵再度前進奧運殿堂，有網友在PTT上PO文表示，朋友表示從幼稚園開始，桌球好手莊智淵就在打奧運，到現在出社會工作，「莊智淵怎麼還在打奧運？」對此，鄉民讚嘆之餘，也開玩笑表示「『莊智淵』根本就是一個頭銜了」、「莊智淵跟本因坊是同個概念」。

原PO鄉民今日在PTT上PO文，表示朋友問他「莊智淵強嗎？」他朋友還說，從幼稚園起，莊智淵就在打奧運，到現在出社會工作了，莊智淵還是在打奧運。對此，原PO也說，雖然對桌球不了解，但能代表出賽奧運，應該在台灣不是第一就是第二，「為何從小到大一直看『莊智淵』打奧運？」

貼文下方，網友紛紛開玩笑表示「莊智淵是一個頭銜」、「就進睡眠艙 每四年出來打一次奧運」、「那是頭銜喔」、「莊智淵是頭銜啊」、「莊智淵跟本因坊是同個概念」、「莊智淵 就是台灣桌球選手別名」、「莊智淵是一個代號」、「頭銜啊 跟圍棋的名人是一樣的概念」。

其實，現年40歲的莊智淵已經是生涯第5度參與奧運，雖然莊還開玩笑稱「要拚第6次奧運」，但40歲的他也很可能是最後一次參加奧運，莊智淵表示，經過過去幾屆奧運洗禮，心情不那麼緊張，也希望發揮自己最好一面。

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