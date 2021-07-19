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東奧》奧運代表團無法搭乘商務艙 蔡總統表達歉意 要求多細心和貼心

2021/07/19 19:45

東京奧運台灣代表團19日搭乘包機從松山機場出發，卻傳出選手全坐經濟艙的事件。 （記者羅沛德攝）

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今天透過臉書說，今天我們的奧運代表團搭乘包機，已經抵達東京了。她曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，她必須要表達歉意。

總統指出，本來以為，她可以再一次幫選手們好好打氣，預祝大家旗開得勝。沒想到，為了落實防疫、讓選手們獲得更充分照顧的包機，在座位分配上，卻沒有妥善安排。選手們不但無法和過去一樣搭乘商務艙，事先也沒有得到完整的資訊。

蔡英文指出，她認為這樣實在不夠細心和貼心。讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，非常遺憾。

蔡總統強調，她曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，她必須要表達歉意。

蔡英文重申，接下來請代表團的行政和後勤團隊，盡最大努力安排選手、教練搭乘商務艙。若真的因為防疫因素無法安排，也請事先充分溝通說明，取得共識。選手們為了國家，背負著壓力和防疫要求參加奧運，多一分細心和貼心，這是我們應該做的。

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