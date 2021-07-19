東奧》戴資穎等國手經濟艙出征惹議 36人商務艙名單完整曝光！

時代力量立委王婉諭也公布體育署提供東奧包機的「商務艙名單」，包含團長林鴻道、總領隊蔡辰威以及奥會秘書長李玉芳等36人。（圖取自王婉諭臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運台灣代表隊主團今（19日）搭乘華航包機飛赴日本，但體育署以防疫需求為由，安排選手搭乘經濟艙，行政人員及教練等坐商務艙，引發議論。對此，時代力量立委王婉諭也公布體育署提供東奧包機的「商務艙名單」，包含團長林鴻道、總領隊蔡辰威以及奥會秘書長李玉芳等36人。

王婉諭在臉書表示，體育署有關本次東奧代表隊採包機方式前往，說明如下：

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「因選手人數眾多，因此安排選手坐在經濟前艙，旁邊無人、前後排亦無安排人，以避免萬一其中有人確診，將致使選手被隔離，影響參賽權益。至於總教練與隊醫等，則安排在座位數較少的商務艙，工作人員安排在經濟艙後艙。採包機出發、分艙入座，確保選手安全；回程則因東京奧委會規定，賽後兩天須離開選手村，因此會依據各運動種類賽程，安排各代表選手及教練搭乘商務艙返國。」

王婉諭不滿地說，看完這些名單以及說明理由，完全沒有消除怒火，因為體育署根本就是在鬼扯！按照體育署的說法，這次座位的安排是經由防疫會議決定的，由於經濟艙座位較充足、位置距離較大，因此比較安全，所以體育署的意思是說，官員是「委屈」地搭乘「較有危險」的商務艙？這樣的說法，到底誰能接受！

東京奧運專機商務艙乘客完整名單如下：

團長 林鴻道

總領隊 蔡辰威

中華奥會秘書長 李玉芳

副總領隊 洪志昌（體育署副署長）

顧問 藍坤田（體育署組長）

顧問 李文彬（國家運動訓練中心執行長）

柔道隊教練 劉文等

跆拳道總教練 劉祖蔭

游泳隊總教練 李澄峯

射擊隊教練 郭孟熙

射擊隊教練 田兆枝

划船隊教練 謝茂松

網球隊教練 詹元良

體操隊總教練 林育信

體操隊教練 翁士航

體操隊教練 蔡恆政

舉重隊總教練 林敬能

舉重隊教練 黃達德

射箭隊總教練 林政賢

射箭隊教練 倪大智

射箭隊教練 劉展明

羽球隊總教練 蔡佳欣

羽球隊教練 賴建誠

羽球隊教練 樂勁

桌球隊總教練 許榮展

桌球隊教練 蔣澎龍

拳擊隊總教練 柯文明

拳擊隊教練 曾自強

拳擊隊教練 劉宗泰

隊醫 林瀛洲

隊醫 林聖章

物理治療師 趙遠宏

支援作團防疫協調官 張煥禎

支援工作團醫師 周文毅

支援作團醫師 郭純恩

支援工作團團員 劉慶文（國家運動訓練中心副執行長）

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