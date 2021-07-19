東奧》國手搭經濟艙風波 體育署道歉：接下來梯次都搭商務艙

中華奧會主席林鴻道。 （記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕東京奧運台灣代表團今從松山機場出發，但「世界球后」戴資穎在IG上抒發心情，表示懷念搭乘商務艙，意外爆出國手全數搭乘經濟艙，但官員和總教練搭乘商務艙情況，今晚間教育部長潘文忠、體育署長張少熙緊急召開記者會，向國手們致歉，並承諾選手回程以及接下來出發梯次選手全數搭乘商務商。

今天搭乘包機出發的主團人員有134人，選手包含羽球、跆拳道、游泳、體操、桌球、射箭、射擊等項目，上午才風光出發，卻爆出國手全數搭乘經濟艙情況。

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今日晚間潘文忠和張少熙緊急召開記者會，張少熙在記者會上解釋，這次選手搭乘330空中巴士，共有36席商務艙、277席經濟艙，但選手人數眾多，座位安排上，採取分散、讓選手的前後左右位置沒有人方式，因此安排在經濟艙才有足夠的座位，整體而言確實有改進的空間，也必須向選手們道歉。

至於外界質疑，事前為何沒向選手解釋座位問題？張少熙說：「7月12日已經在行前說明會和選手、教練溝通，但可能表達不是很清楚，無法把訊息讓大家充分了解，傳達上有疏失，會深切檢討。」

賽程較晚的空手道、田徑等代表隊將在31日出發，張少熙表示，接下來出發的選手都會搭乘商務艙，回程也已經安排好，選手、教練都可以搭乘商務艙。

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