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日職》隊友向台灣球迷「示愛」 王柏融笑場畫面曝光

2021/07/19 20:25

淺間大基用中文向球迷示愛，王柏融當場爆笑。（ELEVEN SPORTS提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕日職目前因東奧停賽，台灣轉播單位ELEVEN和太平洋聯盟今、明兩天特別舉行台灣媒體日，王柏融和張奕都是今天的台灣代表，兩人在線上記者會都和隊友出現可愛互動，顯現不錯交情。

東奧即將開幕，日職要等到8月13日才會復賽，ELEVEN體育家族在復賽之後也會繼續提供轉播服務。英商壹拾壹體育網有限公司台灣分公司總經理孫至誠表示：「我們今年很榮幸轉播太平洋聯盟的賽事，也非常高興看到台灣選手發光發熱。感謝太平洋聯盟六隊一同參與本次媒體日活動，我們期望未來和洋聯有更多的合作機會。」今天歐力士、羅德、火腿和軟銀共8名球員出席，明天則輪到樂天宋家豪和西武吳念庭登場。

張奕和隊友山崎福也一同受訪，兩人平時還是置物櫃的鄰居，張奕就說，平常練習的時候就常常聊天，不然就是聊一些球技上的事，「幾乎每天都在哈拉。」山崎福也誇讚張奕練習的時候非常認真，在隊上是備受喜愛的球員。

王柏融則和淺間大基一起出席，大王稱讚淺間是很有禮貌的學弟，淺間則爆料，雖然大王大多數時間都很和善，但有時候還是不免捉弄人，「希望柏融不要再這樣捉弄我。」當主持人追問如何捉弄時，淺間則笑說：「柏融會直接揍我。」

到了訪問最後，兩人都向台灣球迷問好，淺間更是熱情地用中文向球迷示愛、大聲說「愛你」，讓一旁的王柏融當場爆笑的「笑場」畫面。

淺間大基用中文向球迷示愛，王柏融當場爆笑鼓掌。（ELEVEN SPORTS提供）

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