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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》讓選手坐經濟艙 教長、體育署長鞠躬致歉

2021/07/19 20:38


面對東京奧運國手今（19日）搭乘經濟艙赴賽，導致選手感不適與觀感不佳，教育部長潘文忠（左）與體育署長張少熙晚間召開臨時記者會並致歉。（記者吳柏軒翻攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕今（19日）台灣東京奧運選手代表團出發，但卻發生國手坐經濟艙，代表團長官與教練卻坐商務艙的情況，教育部長潘文忠、體育署長張少熙晚間召開緊急記者會，對因防疫考量而思慮不周，鞠躬至上深深歉意。

台灣東京奧運有68名國手受邀代表出賽，今近50名選手出發，其中包含羽球好手戴資穎等，不料機位安排出包，選手竟被安排坐到經濟艙，而代表團長官、教練等則坐商務艙，消息透過選手的社交平台抱怨流出，引發政府不尊重國手的負面觀感。

教育部長潘文忠、體育署長張少熙今晚召開緊急記者會，針對思慮不周向國手等人鞠躬深深致歉，潘文忠表示，這次出賽因防疫需做高度準備，但選手代表國家出賽，應給其最優先安排，卻因思慮不周、未考量個別選手情況等，需後續檢討，也已致電向戴資穎等人致歉說明。

張少熙則說，6日召開東奧代表團的防疫協調會，會中因疫情嚴峻，團隊討論認為專機方式可避免選手與其他旅客接觸，但專機的商務艙位子就有限，加上為了將選手空出其座位的前後左右4個位子來隔離，因此安排到經濟艙，並在12日選手說明會上說明，但恐有人不在或溝通未達而造成誤解。

張少熙細數，今日專機為A330空中巴士，機上商務艙有36個位子，經濟艙277個，選手為隔出社交距離而到經濟艙，商務艙則坐了23名總教練與教練團，6名隨對醫護人員，另7名東奧領導隊職員（含執行長、總領隊、奧會主席、總團長、體育署等人員），如今造成誤解自己責無旁貸，會後將檢討並負該負之責，也再次對選手等至上最大歉意。

另，日本針對武漢肺炎疫情，在東奧賽事設下相關防疫規範；張少熙表示，今晚獲日本通知，今日台灣出發的東奧代表團選手等，全數PCR檢測陰性。

至於後續安排，潘文忠及張少熙表示，因賽事時間隔開，後面幾個梯次出發的代表團選手與教練等，都已劃位商務艙，而因東奧規定賽後2日內要出境，各選手出境日的機位也分散，返國機位也通通安排是商務艙。

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