東奧》讓國手搭經濟艙惹眾怒 球評提出一點最關鍵

戴資穎在IG上的一則貼文，意外掀出此次奧運國手只能搭經濟艙的狀況。（圖片擷取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運台灣代表團今日出發，但「世界球后」戴資穎在IG上抒發心情，意外爆出選手全坐經濟艙，違反去年教育部長潘文忠的承諾，教育部長潘文忠、體育署長張少熙也召開緊急記者會鞠躬道歉，球評石明謹也在臉書上發文，分析這件事情應該可以有更好的處理辦法，重點在出發前應該要講清楚。

石明謹指出，「可以理解包機沒辦法讓所有人都坐商務艙...但是出發前應該要講清楚，有些選手習慣坐商務艙，不見得要坐體育署的包機，真的不願意搭經濟艙，他可以自己另外搭飛機坐商務艙前往，再看怎麼補貼...你不先講，然後之前又有讓選手搭商務艙的承諾，這豈不是自己打臉。」

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至於商務艙的座位安排，石明謹認為，可以先說明，然後大家可以協調，或是抽籤，「我不認為選手會因為這樣而不爽，不爽的是你沒有先講，又讓大部分的行政人員坐商務艙，心裡難免不平衡。」、「從目前的名單看來，商務艙多半給教練坐，先跟選手講明只有教練可以坐商務艙也行，不是到了現場分配才說，其實教練也許心裡也是尷尬。」

至於回程該如何分配，石明謹表示，「回程比較沒有這個問題，一般上是比完的選手就會先回國，返程是零零星星的，都搭到商務艙的可能性較高。」

球評的說法也與戴資穎父親戴楠凱的說法類似，提到事前溝通的重要。戴楠凱今致電《自由時報》指出，疫情嚴峻下包機前往是可行辦法，但每個人體質及搭乘交通工具的習慣不一樣，體育署、奧會應事先告知無法為選手安排商務艙，「我們可以自己安排飛機到日本，而不是在飛機上才發現只能坐經濟艙，這種被欺騙的感覺很不好。」

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