東奧》衰躺槍！ PO東奧出征照挨批 賴清德致歉：我不知道搭經濟艙

賴清德下午在代表團出發前PO照祝福國手們，未料沒多久爆出選手坐經濟艙的爭議，大批網友湧入賴清德臉書並留言抨擊，對此，賴清德晚間致歉「當下，我的確不知道即將出發的選手搭乘的是經濟艙，實在很抱歉」。（圖取自賴清德臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運台灣代表隊主團今（19日）搭乘華航包機飛赴日本，但爆出國手搭經濟艙、官員搭商務艙爭議。副總統賴清德在代表團出發前PO照祝福國手們，未料沒多久爆出選手坐經濟艙的爭議，大批網友湧入賴清德臉書並留言抨擊，對此，賴清德晚間致歉「當下，我的確不知道即將出發的選手搭乘的是經濟艙，實在很抱歉」。

賴清德下午4點30分PO出今天東奧台灣代表團大合照，「前進東奧，台灣加油！帶著國人的祝福和期望，台灣代表團今天出發前往東京了。請大家全力以赴，超越自己，讓世界看見台灣的力量。」

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沒想到事後卻爆出國手全數搭乘經濟艙，但官員和總教練搭乘商務艙情況，賴清德的臉書也被網友質疑與批評「為什麼選手坐經濟艙，長官坐商務艙？」、「坐商務艙的台灣長官們加油，因為你們坐了最舒適、最寬廣的座位」、「同心協力 坐經濟艙 相忍為國」。

對此，賴清德晚間7點44分在該文留言，稍早臉書發這篇替東奧選手加油的文章，是非常誠心的祝福所有的選手，「當下，我的確不知道即將出發的選手搭乘的是經濟艙，實在很抱歉」。

賴清德強調，奧運選手，代表國家爭取最高榮譽，理應受到最妥適的安排，相關單位正檢討改進。

針對東奧國手全數搭乘經濟艙的爭議，晚間教育部長潘文忠、體育署長張少熙緊急召開記者會，向國手們致歉，並承諾選手回程以及接下來出發梯次選手全數搭乘商務艙。

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