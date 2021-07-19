東奧選手高雄訓練卻到松山搭機 體育署說法惹怒黃國昌

東京奧運台灣代表隊主團今自松山機場搭乘華航出發東京。（擷取自蘇貞昌臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕針對我東奧選手搭乘經濟艙事件，教育部長潘文忠、體育署長張少熙晚間召開緊急記者會說明並致歉。記者會中，有媒體提問，選手都在高雄左營訓練，為何還要搭高鐵北上到松山機場搭機？對此，張少熙回應是「經過大家很慎重的考量」，而前立委黃國昌則痛批：「何不大方直接承認：因為大官都在台北啊！」

東京奧運台灣代表隊主團今搭乘華航包機飛赴日本，但體育署以防疫需求為由，安排選手搭乘經濟艙，行政人員及教練等坐商務艙，消息傳出後引發爭議，晚間潘文忠、張少熙召開緊急記者會致歉。

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記者會中，有媒體指出，選手出發前都在左營國家訓練中心受訓，但出發卻是搭乘高鐵北上，特別去松山機場搭乘飛機前往日本，既是專案航班，為何不申請從高雄出發前往日本？對此，張少熙表示，整個到松山機場是為了飛羽田機場，離得比較近一點。整個安排經過大家很慎重的考量，「那時間點各方面，就是從台北這邊來出發，因為還有加上我們後續有一些程序要克服。那如果從高雄出發，未來，謝謝提給我們這個好的建議。未來我們如果在選手各方面，我們看高雄的飛機適合，也不排除未來我們從高雄直接就出發」。

對此，黃國昌在臉書PO文諷刺，原來「高雄－高鐵－台北－羽田機場」比「高雄－羽田機場」來的好。體育署官員的邏輯，真的突破天際。他也怒轟：「何不大方直接承認，因為大官都在台北啊！」

對此，網友也紛紛留言表示「可以直接搭捷運紅線從世運到小港機場，超方便，硬要到台北欸」、「顯然是考量了自身的移動距離」、「體育署這些人，乾脆離開算了，比信用卡公司還不如」、「高官何時在意過運動員？」、「因為大官在台北」、「台灣優秀的體育選手就這樣被糟蹋」。

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