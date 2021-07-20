東奧》網轟寒酸！戴資穎下榻飯店疑被神出 地點、評價曝光

有網友神出該飯店疑似為一間位於會場車程僅7分鐘的3星級飯店。（左擷取自戴資穎IG，右擷取自PTT）

〔即時新聞／綜合報導〕出征東京奧運的羽球天后戴資穎19日抵達下榻飯店，在IG拍照打卡，卻引網友打抱不平，認為房間太過「寒酸」；對此，有網友神出該飯店疑似為一間位於會場車程僅7分鐘的3星級飯店，在Google評價上為3.3分，雙人房入住一晚價格落在新台幣2000元左右。

戴資穎19日晚間在IG限時動態上PO出下榻飯店房間照片，只見房內只有基本擺設，十分簡樸，儘管戴資穎並未對此出言抱怨，還感謝駐日代表處幫忙準備便當，但網友看到房間照片，紛紛受不了在社群網路上留言大罵。

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由於戴資穎先前透露，這次羽球隊住在外面，可以離球場比較近，也可以避免與太多人接觸，有鄉民在PTTPO文 ，表示透過此線索，搜尋場館附近旅館，並根據戴資穎房間擺設，找到一間東京府中市、距離比賽場館約7分鐘車程的3星級飯店與之最為相似，而根據鄉民找出的照片，無論房間擺設、窗簾，以及其他細節部分都十分相似。

根據Google介紹，此為一間附設中式餐廳的簡約飯店，Google上評價僅為普通的3.3分，鄉民查詢後並指出雙人房價一晚約新台幣2000多元左右。

對此，其他鄉民紛紛留言表示「球后住3星？我以為是學生窮遊」、「應該就是這間了」、「高官也住這裡嗎」、「近也要顧品質啊 不然體育館外找片草地搭帳」、「大家以後住這間就是國手級待遇了」、「這是系隊住的等級吧」、「這房間真的太委屈她了」、「隨便訂個APA都比這間看起來舒服多」、「這種住下去還要先翻一下床底有沒有髒」、「google 3.3顆星的飯店也敢訂」、「也不知有沒有防疫的考量」。

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