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東奧》美國女子體操隊替補隊員染疫 成首例確診美國人

2021/07/20 07:47

美國女子體操代表隊傳出有隊員及教練染疫。圖為美國女子體操代表隊成員。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運將在本週五開幕，不過近期隨著各國代表團陸續抵達日本，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例也隨之增加，美國女子體操代表隊的替補隊員埃克（Kara Eaker）與另一位替補隊員的私人教練傳出確診，同時這也是首位確診的美國人。

體操代表隊替補隊員埃克染疫，成為東京奧運中首位確診的美國人。（法新社）

綜合外媒報導，埃克與另一位替補隊員莉安·王（Leanne Wong）的私人教練艾爾·方（Al Fong）皆對新冠病毒檢測呈現陽性反應，由於莉安·王與埃克兩人過去曾在密蘇里州一同訓練，莉安·王的私人教練也確診，所以莉安·王被劃分為密切接觸者，目前處於被隔離狀態，但莉安·王的檢測報告為陰性。

作為女子體操代表隊替補隊員，埃克在兩個月前就已完成疫苗接種，不過她在週日（18日）時被懷疑染疫，週一進行測試時呈現陽性反應。埃克的母親表示，埃克雖然確診，但是並沒有出現任何症狀。

在美國女子體操代表隊抵達日本後，住宿以選手性質區分，，4名替補隊員與6名正選隊員分房住宿，在埃克確診後，所有的體操隊隊員及教練都轉移至單人房，避免增加染疫風險。美國奧委會在一份聲明中指出，依照當地規範，確診選手已轉移至另一家飯店進行隔離，其他的奧運代表團選手則按照計畫，轉移至個別的住宿地點及訓練設施，繼續為東京奧運做準備。

體操訓練營所在的千葉縣印西市指出，自從美國女子體操代表隊抵達日本後，這支由10名選手組成的代表團每天都接受病毒檢測，外出訓練時也都搭乘特定巴士團進團出。

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