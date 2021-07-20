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東奧》美國男籃又有壞消息！拉文觸發防疫協議今無法隨隊去東京

2021/07/20 08:10

拉文觸犯防疫協定確定今無法隨隊前往東京。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕想在本屆奧運爭取4連霸的美國男籃，昨在最後一場熱身賽擊敗奪金熱門的西班牙，沒想到稍早他們即將準備啟程時卻又出狀況，公牛一哥、也是前灌籃王拉文（Zach LaVine）傳出因觸發健康安全協議，確定今天無法隨隊一同前往東京。

美國籃協的聲明並未直接說明拉文的觸發安全協議的原因，僅表示他的狀況得「非常謹慎對待」，根據美媒指出，他們希望拉文在本週稍晚能抵達日本加入其他人，但這項消息對美國男籃和美國奧會來說無疑又是一大打擊。

本屆的美國男籃可說是相當多災多難，從7月開始就已經更換了兩位球員，巫師主將畢爾（Bradley Beal）因觸發健康安全協議確定得退賽，明星大前鋒洛夫（Kevin Love）也宣布因傷不隨隊出征東京奧運，美國籃協只能緊急找來馬刺小將K.強森（Keldon Johnson） 和金塊中鋒麥基（JaVale McGee）替補。

先前畢爾確定退賽時，底特律活塞前鋒葛蘭特（Jerami Grant）同樣被列為隔離對象，不過目前他仍留在隊上，此外，公鹿米德爾頓（Khris Middleton）、J.哈勒戴（Jrue Holiday）以及太陽一哥布克（Devin Booker）3人要等到打完NBA總冠軍賽才能前往東京與球隊會合。因此，美國男籃今啟程飛往東京時，只剩下8名隊員。

美國隊在熱身賽4戰收下2勝2負，而東京奧運籃球項目將於7月25日點燃戰火，被分在A組的美國隊，將在當天出戰強敵法國，如果屆時拉文無法抵達東京加入球隊，美國男籃能否找人頂替仍是未知數，想挑戰4連霸的美國男籃恐怕前景堪憂。

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