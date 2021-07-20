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NBA》無意續留「球哥」 鵜鶘想追冠軍老將輔佐怪物狀元

2021/07/20 09:17

暴龍老將羅利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘坐擁「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）、英葛蘭（Brandon Ingram）、「球哥」波爾（Lonzo Ball）等年輕好手，但本季最終他們排在西部第11、沒能打進附加賽，已經連三季都提前放假，原本的控衛波爾休賽季將成為受限自由球員，但鵜鶘無意端大約留人，而是盯上暴龍冠軍老將羅利（Kyle Lowry），希望能網羅他輔佐Z.威廉森。

23歲的波爾在2017年首輪第2順位被湖人選中，原本是球隊亟欲培養的明星後衛，但2019年因為A.戴維斯的交易案被送到鵜鶘。本季波爾在鵜鶘出賽55場，場均14.6分為生涯單季新高，但據因鵜鶘從本季季中就讓Z.威廉森試著轉換角色，增加他的持球比例，但如此一來控球角色與波爾重疊，所以外界也認為鵜鶘不會開出頂薪合約留下波爾。

波爾。（資料照，法新社）

暴龍先前傳出有意交易掉陣中雙衛羅利（Kyle Lowry）與N.鮑威爾（Norman Powell），最後他們趕在NBA交易大限前，將鮑威爾送去拓荒者，不過今年季後即將成為自由球員的老將羅利最後則是被留在暴龍，羅利在2017年以3年近1億美元的合約續留暴龍，2019年雙方再簽1年3100萬美元延長合約，這分合約將在今年球季結束後到期，而暴龍留下他的機率也不高。

鵜鶘前年夏天抽到狀元籤，再與湖人「一換六」交易A.戴維斯（Anthony Davis），迎來球隊有史以來最具天賦的陣容，Z.威廉森表現令人驚艷，英葛蘭（Brandon Ingram）等年輕小將也成為球隊主力，然而鵜鶘本季最後以31勝41敗戰績坐收，位居西部第11，沒能打進附加賽，連續3季都無緣季後賽，休賽期他們將會做什麼樣的補強，陣容會有怎樣的調整，值得關注。

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