東奧》噁！鐵人三項比賽場地傳惡臭 澳媒酸：「便便」裡游泳

鐵人三項和公開水域游泳比賽場地的御台場河濱公園傳出水汙染問題，發出陣陣惡臭。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離2020東京奧運開幕僅剩3天，許多問題也逐漸浮現，除了選手村疫情擴散和熱浪外，現在連鐵人三項的公開水域游泳比賽場地御台場海濱公園卻傳出水汙染問題，澳洲媒體更狠酸根本是讓選手「在便便裡游泳」。

近日東奧鐵人三項場地御台場海濱公園傳出陣陣惡臭，御台場雖然有美麗的人工海灘和彩虹橋，但每逢大雨當大量未經處理過的水從下水道流入中，就會散發如同廁所般的惡臭，今澳洲《FOX SPORTS》就以「在便便裡游泳：奧運場館水汙染問題」為題撰文狠酸。

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2017年東京奧組委與東京都政府曾對東京台場海濱公園的水質進行了總計26天的抽查。然而檢測結果並不樂觀，當時報導稱，公開水域游泳項目共檢測了21天水質，僅有10天達標，不到一半；鐵人三項檢測了26天水質，只有6天達標，還不到四分之一。

更恐怖的是，這片水域中的大腸桿菌指標達到了國際鐵人三項聯盟規定標準值的約21倍，腸球菌也超過國際游泳聯合會標準值達7倍。2019年8月，在這片水域發現了超過國際鐵人三項聯盟設定上限兩倍的大腸桿菌，隨後取消了之後鐵人三項的測試賽。據《朝日新聞》報導，正如一名運動員所說，比賽場地聞起來像廁所。

當地政府向海灣傾倒了22200立公尺的沙子，藉此有來清潔水源的生物創造環境。同時，設計了三層聚酯屏障避免參賽運動員受到大腸桿菌的侵害，並透過建造巨大的蓄水池來收集洪流以便在流入大海之前對其進行淨化處理，可是情況並沒有得到改善。

東京進入夏天後，隨著氣溫升高，幾位住在御台場附近的居民就注意到，東京灣水域又開始傳出刺鼻的氣味，一位附近的居民受訪時表示自從6年前搬來後，就一直受到海灣惡臭和惡水問題困擾：「作為居民，我們應該提高自己的（環保）意識，這裡本來該是孩子們可以安全地玩耍的地方。」

該文也指出，對於7月26日開始比賽的鐵人三項賽的運動員來說，這樣的水質恐怕已經成為已經成為隱患，現任東京都議員、有超過30年比賽經驗的鐵人三項運動員白戶太朗（Taro Shiraro）就坦言「東京灣真的很不干淨」。

先前東京污水處理局估計，要徹底解決東京灣水汙染問題，不但至少得花費高達10萬億日元，還需要100多年才能完成，然而奧運開賽在即，屆時有多國運動員都將在此進行鐵人三項和游泳比賽，這樣的水質實在令人擔憂。

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