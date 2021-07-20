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東奧》國手被塞經濟艙 林義傑指出問題根源

2021/07/20 09:08

東京奧運台灣代表隊主團昨爆出國手搭經濟艙爭議，總統蔡英文也為此出面致歉。極地超馬探險家林義傑昨表示，問題的根本還是在於，我國對「尊重體育運動員及相關從業人員」法律關係根本就是「零」，強調體育需要專法及完善的制度。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運台灣代表隊主團昨（19）日搭乘華航包機飛赴日本，但爆出國手搭經濟艙、官員搭商務艙爭議，總統蔡英文也為此出面致歉。極地超馬探險家林義傑昨則發文表示，此時不適用「情緒」來主觀認定「道歉」這個問題，並指問題的根本還是在於，我國對「尊重體育運動員及相關從業人員」法律關係根本就是「零」，認為體育需要專法及完善的制度。

針對昨日台灣代表隊國手搭經濟艙，總統蔡英文昨表示，沒想到為了落實防疫、讓選手們獲得更充分照顧的包機，在座位分配上，卻沒有妥善安排。她也提到過去曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，她必須要表達歉意。

林義傑昨則接連在臉書發文，針對總統致歉，他認為此時不適用「情緒」來主觀認定「道歉」這個問題，認為道歉沒辦法解決問題，並指問題的根源還是我國對「尊重體育運動員及相關從業人員」法律關係根本就是「零」。他並指本次爭議中，我國體育法第21條體育署授權單項協會辦理相關選拔工作時，從頭到尾都沒有「委任契約」，多數協會以「選手參加意願書，單方面簽署合意代表我國出賽東京奧運」。

對此林義傑質疑「狂幹罵的委員們你們真有檢視過體育立法問題？你們才是讓這件事情發生的始作俑者。不要馬後砲來檢討體育署。」並指「協會跟選手、體育署跟選手前者是民間機關對選手，後者是行政機關對民間選手，都沒有權利與義務關係」，也是因此在運動員被各位說成台灣之光時，也一點法律保障都沒有。

他也指出，在台灣，每四年能夠代表參加奧運選手，在我國人口數上是非常非常特殊的人，並指一個運動員培養不比法官少，而且社會地位與尊重感在國際上也絕不比較低。他認為若體育署還是放任協會以「無名契約」非典型契約模式，來做單方面「意見調查表」替代「奧運代表委任契約」，而忽略選手與協會、體育署三方的權利義務，這件事永遠都會存在，而且每四年就會循環一次。強調體育需要專法及完善的制度。

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