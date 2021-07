東奧》床用紙板搭防性行為？ 美長跑選手質疑：尿床會塌嗎

東奧選手村的床由厚紙板搭建。(翻攝自Twitter)

〔即時新聞/綜合報導〕奧運本周即將登場,東奧選手村的床架特別選用紙板搭建,除響應環保外,也有一說是為防止運動員「激戰」,成為外界討論焦點。對此,美國選手切里莫(Paul Chelimo)直指「床就是為防止性行為」,也質疑床架是否堅固「很怕尿床就塌陷了」,奧林匹克委員會則發文回應,厚紙板床架非常牢固。

美國奧運常保選手切里莫17日在推特發文表示,奧運選手村的床是用厚紙板搭建的,以避免選手發生性行為,床僅可承受一個人的重量,用以防止運動以外的情形發生。

請繼續往下閱讀...

切里莫另發表多則貼文質疑厚紙板床,「那些不小心尿床的人危險了,厚紙板浸濕後床便會塌掉,如果是在決賽的前一天發生這種事也太糟了。」因此切決定開始練習睡地板,「如果我的床榻了,又沒受過睡地板的訓練,我比賽就完了。奧運又多增添了壓力!」

針對切里莫和外界的質疑,國際奧林匹克委員會19日在推特轉貼愛爾蘭體操選手麥克萊納根(Rhys McClenaghan)的影片,「感謝幫忙破除迷思,東奧選手村的床非常堅固」。影片中,麥克萊納根站上紙板床,在短短14秒內大力跳了好幾下,但床依然沒榻,「這是個大好消息!」

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do???? pic.twitter.com/J45wlxgtSo