東奧》床用紙板搭防性行為？ 美長跑選手質疑：尿床會塌嗎

東奧選手村的床由厚紙板搭建。（翻攝自Twitter）

〔即時新聞／綜合報導〕奧運本周即將登場，東奧選手村的床架特別選用紙板搭建，除響應環保外，也有一說是為防止運動員「激戰」，成為外界討論焦點。對此，美國選手切里莫（Paul Chelimo）直指「床就是為防止性行為」，也質疑床架是否堅固「很怕尿床就塌陷了」，奧林匹克委員會則發文回應，厚紙板床架非常牢固。

美國奧運常保選手切里莫17日在推特發文表示，奧運選手村的床是用厚紙板搭建的，以避免選手發生性行為，床僅可承受一個人的重量，用以防止運動以外的情形發生。

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切里莫另發表多則貼文質疑厚紙板床，「那些不小心尿床的人危險了，厚紙板浸濕後床便會塌掉，如果是在決賽的前一天發生這種事也太糟了。」因此切決定開始練習睡地板，「如果我的床榻了，又沒受過睡地板的訓練，我比賽就完了。奧運又多增添了壓力！」

針對切里莫和外界的質疑，國際奧林匹克委員會19日在推特轉貼愛爾蘭體操選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）的影片，「感謝幫忙破除迷思，東奧選手村的床非常堅固」。影片中，麥克萊納根站上紙板床，在短短14秒內大力跳了好幾下，但床依然沒榻，「這是個大好消息！」

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do???? pic.twitter.com/J45wlxgtSo — Paul Chelimo???????????????? （@Paulchelimo） July 17, 2021

Thanks for debunking the myth.????You heard it first from @TeamIreland gymnast @McClenaghanRhys - the sustainable cardboard beds are sturdy! #Tokyo2020 https://t.co/lsXbQokGVE — Olympics （@Olympics） July 19, 2021

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