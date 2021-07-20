東奧》自由車「一哥」馮俊凱騎向東奧 中市府預祝創佳績

市長盧秀燕為馮俊凱（左）前進東京奧運加油。（台中市府提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕東京奧運23日開幕，台中市共有7名好手登上東奧殿堂，我國首位登上世界一級職業車隊的自由車好手「台灣一哥」馮俊凱也飛抵東京備戰。台中市政府運動局長李昱叡表示，馮俊凱為台中自由車運動楷模，也顯現台中對自由車運動人才的培育亮眼成果，他代表市長盧秀燕預祝「一哥」馮俊凱征戰奧運、創造佳績。

台中市府運動局表示，馮俊凱國小時受愛好騎車的父親啟蒙，鍛鍊體魄同時也騎出興趣，國中時投入自由車運動，就讀大甲高中後繼續接受教練徐瑞德指導，屢屢代表台中市自由車隊立下戰功，在2019年創下第6次全國運動會男子組自由車個人公路賽冠軍，並獲4面全國運金牌，另在2020年全國自由車公路錦標賽男子菁英計時賽拿下冠軍。

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運動局表示，馮俊凱在國際賽上也表現出色，除2015年成為台灣首位登上世界一級職業車隊的台灣車手，目前效力巴林·勝利車隊（Team Bahrain Victorious）；其也於2020國際自由車環臺賽獲亞洲排名第2名、總排名第9名，2019烏茲別克亞錦賽男子菁英組個人公路賽獲銅牌、個人計時賽獲銀牌，並取得奧運參賽資格。入選奧運後，馮俊凱持續參加各項賽事「以賽代訓」，在2020國際自由車環台公路大賽，先在桃園站拿下單站第2名，為台灣選手在環台賽桃園站的最佳成績。

運動局指出，為提供選手優良運動環境，市府在2019年完成清水鰲峰山自由車場整建，擁有全長333公尺、是全國唯一經國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道國際級自由車場，可舉辦國際賽事，也是培育自由車選手最佳訓練場地，台中自由車項目在2019年全國運動會榮獲13金8銀1銅、金牌數全國第一。

市府持續與台中市體育總會自由車委員會及中華民國自由車協會等各體育團體共同合作，每年辦理市長盃等賽事及選手訓練，並爭取全國由由車場地賽、國際自由車環台公路大賽浪漫台三線站等全國性、國際性賽事到台中舉辦。未來市府也將持續爭取，讓各地好手到台中切磋交流，提升台中自由車運動發展。

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