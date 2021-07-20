東奧》美國夢幻隊仍是籃壇霸主？ 美媒撰文點出3大預測

美國男籃今夏將在東京奧運挑戰4連霸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃今夏將在東京奧運挑戰4連霸，對此美媒《Clutch Points》專欄作家Jeremy Chua撰文做出3大預測，其中就提到，他認為美國隊依舊會在東奧成功摘金。

美國男籃本屆奧運衛冕之路，可說是路途崎嶇，先在熱身賽不敵奈及利亞、澳洲吞2連敗，雖然第3戰大勝阿根廷，但接踵而來的是換將問題，畢爾（Bradley Beal）觸發健康安全協議退出、洛夫（Kevin Love）也因傷勢退賽，美國隊選擇補進金塊中鋒麥基（JaVale McGee）和馬刺小將強森（Keldon Johnson）。

請繼續往下閱讀...

昨熱身賽最後一戰，美國隊力壓勁敵西班牙，熱身賽2勝2敗坐收，今動身啟程期前往日本，未料陣中又有狀況，拉文（Zach LaVine）傳出因觸發健康安全協議，確定無法在今天前往東京。

這支美國隊雖然爭金路上困難重重，但美媒指出強森、麥基可能會扮演關鍵角色，雖然這2位人選遭到外界質疑，不過強森昨對西班牙拿下15分，是球隊下半場關鍵人物之一，而麥基雖然未參與熱身賽，要到奧運才會亮相，但他的籃板、阻攻能力預計能帶來不少幫助，尤其在今年美國隊陣中長人戰力比較缺乏的情況下。

第2點提到，杜蘭特（Kevin Durant）將是美國隊最厲害的一把利刃，成為球隊得分王，儘管杜蘭特在熱身賽期間，並非一直保持最佳狀態，但他肯定會變得更出色、更有效率，並隨著不斷磨合，提高與隊友化學反應，況且杜蘭特擁有豐富的國際賽經驗，肯定能一肩扛起得分重擔。

最後文中表示，美國隊仍將奪下金牌，雖然如外界所言，這並非可以組軍的最佳陣容，但從上到下依舊充滿許多天賦爆表的球員，一旦「真槍實彈」的比賽開始時，球迷們還是能期待他們的表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法