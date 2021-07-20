東奧》下榻飯店遭網友轟寒酸 戴資穎IG發文回應了

小戴稍早發文表示住在離場館近的地方，省去搭車時間，能讓她獲得更多休息時間。（圖片擷取自戴資穎IG）

〔體育中心／綜合報導〕台灣國手日前搭乘包機前往日本，準備赴東京奧運為國爭光，卻爆出選手「搭乘經濟艙」的爭議，與先前中央官員允諾的商務艙不同，引爆熱議，而戴資穎抵達下榻飯店，在IG拍照打卡，卻引網友打抱不平，認為房間太過「寒酸」，稍早戴資穎在社群軟體發文表示，能住在離比賽場館近的地方，休息時間也會多一點，感謝大家的關心。

戴資穎抵達東京後昨（19日）晚間在IG限時動態上PO出下榻飯店房間照片，只見房內只有基本擺設，十分簡樸，儘管戴資穎並未對此出言抱怨，還感謝駐日代表處幫忙準備便當，但網友看到房間照片後，認為該房間設施簡陋，且僅有3顆星的評價，紛紛受不了在社群網路上留言大罵。

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有網友神出該飯店疑似為一間位於會場車程僅7分鐘的3星級飯店。（左擷取自戴資穎IG，右擷取自PTT）

對此隨代表團前往東京的體育署競技組長藍坤田回應，該飯店是目前離羽球競賽場館最近的一間，經考察評估後做為羽球代表隊下榻地點。

而剛剛戴資穎在社群軟體發文，先道早安感謝大家的關心，她表示「可以住在離場館近的地方，省去搭車時間，獲得更多休息時間，是非常好的事情」，接著小戴也解釋，因為選手村距離比賽球場車程要50分鐘，但現在住的地方離場館只要10分鐘，如此一來不管賽前賽後都可以有更時時間去休息準備比賽。

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