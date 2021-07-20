東奧》戴資穎下榻飯店引熱議 選手曾提議能離比賽場地近一點

戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣代表隊昨爆出「選手搭乘經濟艙」爭議，與先前中央官員允諾的商務艙不同引發熱議，隨後戴資穎開箱下榻飯店，卻被質疑太過寒酸，不過事實上，希望能離比賽場地近一點是來自選手的提議。

戴資穎昨晚間在IG限時動態上PO出下榻飯店房間照片，只見房內只有基本擺設，十分簡樸，儘管戴資穎並未對此出言抱怨，還感謝駐日代表處幫忙準備便當，但網友看到房間照片後，認為該房間設施簡陋，且僅有3顆星的評價，紛紛受不了在社群網路上留言大罵。

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對此隨代表團前往東京的體育署競技組長藍坤田回應，該飯店是目前離羽球競賽場館最近的一間，經考察評估後做為羽球代表隊下榻地點。

據了解，希望能離比賽場地近一點是來自選手的提議，為的就是避免舟車勞頓，2019年7月23至27日台灣羽球隊參加日本公開賽時，有留下來看飯店，當時也跟多摩市協調交流，多摩市願意提供訓練場地，只是因疫情嚴重所以就取消。

對於房間被質疑太寒酸，戴資穎剛剛也在社群軟體發文，表示「可以住在離場館近的地方，省去搭車時間，獲得更多休息時間，是非常好的事情。」小戴解釋，因為選手村距離比賽球場車程要50分鐘，但現在住的地方離場館只要10分鐘，如此一來不管賽前賽後都可以有更時時間去休息準備比賽。

戴資穎入住飯店引熱議。（擷取自戴資穎IG）

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