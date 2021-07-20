東奧》4星海景房距羽球場1小時起跳 體育署挑選飯店理由曝光

戴資穎下榻的飯店是東京奧運籌備會承租飯店離羽球競賽場館最近的一間。（圖片取自IG、GOOGLE）

〔體育中心／綜合報導〕出征東京奧運的羽球天后戴資穎19日抵達下榻飯店，在IG拍照打卡，卻引網友打抱不平，認為房間太過「寒酸」，還被拿來跟中國隊下榻的4星級海景房做比較，不過據了解該飯店是目前離羽球場館最近、符合防疫需求的旅館，這可能就是體育署當時考量下榻飯店地點的主因。

台灣代表隊19日從松山機場，以包機方式前往東京，這次入住的選手村被安排在與塞爾維亞和斯洛維尼亞等國同一棟，然而羽球和射擊的場地分別距離選手村30、27公里，搭車都至少要30分鐘以上，高球的霞關高爾夫俱樂部更遠，距離選手村70公里，開車至少要80分鐘， 因此體育署在2019年就已規劃另租飯店，不用往返選手村。

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8號的羽球比賽場地、30號的射擊場地以及31號的高球場都離選手村（OV）有段距離。（圖片取自東奧官網）

然而選手村外的飯店都得經由大會認證且也都得採泡泡模式，一切也都要符合官方要求，參賽選手們運動員如選擇不住選手村，必須先將選定飯店報給東奧籌委會，籌委會視察完，考量是否等合防疫需求，才會同意選手入住。

本屆奧運羽球比賽的場地在位於武藏野森林綜合體育廣場，而戴資穎下塌的Marroad Inn Tokyo飯店，距離比賽場館只有4.6公里，開車最快僅需要7分鐘，且是2020東京奧運籌備會承租飯店，目前離羽球競賽場館最近的一間。

而有網友拿中國隊入住的4星級「大磯王子大飯店」來跟小戴入住的飯店比較，但其實兩者根本無法進行比較，因為大磯王子位在神奈村靠海，距離羽球比賽的場地光車程就要1小時20分，先前戴資穎2018年參加印尼雅加達亞運時，就曾表示希望之後能住在離比賽場館近的地方，才能有充分的時間和為比賽做準備。

網友所找出中國隊入住的4星海景飯店距離羽球比賽場地車程至少1小時起跳。（圖片擷取自GOOGLE地圖）

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