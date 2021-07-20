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東奧》選手經濟艙官員商務艙 邱顯智：體育署副署長「你坐得下去」？

2021/07/20 11:06

時代力量立委邱顯智今抨擊，東京奧運包機台灣選手坐經濟艙，同機的體育署副署長洪志昌卻坐商務艙，「你坐得下去？我真的佩服你！」。（翻攝記者會直播畫面）

〔記者吳書緯／台北報導〕東京奧運台灣代表團昨日搭包機飛赴日本，卻發生國手坐經濟艙、代表團官員坐商務艙的情況，各界多有撻伐；時代力量立委邱顯智今抨擊，選手坐經濟艙，同機的體育署副署長洪志昌卻坐商務艙，「你坐得下去？我真的佩服你！」教育部、體育署應對此事有徹底交代，並有徹底的體育改革。

立法院時代力量黨團今召開「行政調查避重就輕，台鐵改革刻不容緩」線上記者會，呼籲交通部與台鐵應針對太魯閣出軌案徹底檢討、改革，誠懇面對家屬，媒體會後詢問時力黨團有關東京奧運我國代表團爆出「選手經濟艙、官員商務艙」一事。

邱顯智質疑，此事若喊出體育署長下台，會不會就是副署長接手，結果跟台鐵太魯閣事件一樣，交通部、台鐵的例子一樣，台鐵副局長升任局長，而台鐵局長升任交通部政次，又交通部政次升任交通部長。

此外，邱顯智說，體育署副署長就坐在包機上的商務艙，當選手代表台灣參加奧運，「商務艙你坐得下去，副署長我真的佩服你」，這些錢也是人民的血汗錢，現在武漢肺炎疫情，許多百姓受到衝擊，有些人活不下去，副署長坐商務艙，是要下場去比賽嗎？

時力立委王婉諭指出，現在問題不是誰下台就可以負責，而是持續有問題發生，而是體育改革解決了嗎、相關問題面對了嗎？事實上都沒有；王婉諭說，有些人認為台日距離很短，不一定要坐商務艙，但此次問題是不合理之處，是否是事先能讓選手知情、協調與溝通，特別是總統蔡英文4年前有承諾選手坐商務艙一事。

王婉諭說，這跟政府提到司法改革一樣，都不能只有口頭說說而已，而是要真正面對問題、看見問題所在，且真正落實改革，此次事件不是短短的航程要不要坐商務艙而已，而是選手的感受事如何。

媒體詢問，各界認為中華奧會主席林鴻道，和他的哥哥林鴻明長期把持奧會是否適當？王婉諭表示，此事社會自有公評，假設沒有此事的話，為什麼會引起這麼多討論、這麼多批評。

最後，王婉諭提到，體育改革之後，這些問題仍一而再發生，不再期待協會能好好改革與處理，已經心灰意冷不敢期待，但至少比賽時，對選手應有最好的支持與體貼，而不是比賽後辦遊行。

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