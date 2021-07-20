東奧》工作團下榻飯店比選手更好？球評曝背後考量

戴資穎分享下榻飯店引發熱議。（取自Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎昨分享下榻飯店照片，卻遭質疑過度寒酸，而同時代表團官員卻能入住四星飯店引發質疑，對此球評石明謹也在臉書上發文點出兩種情況的不同。

本屆羽球比賽會場為武藏野森林綜合體育廣場，距離選手村約30公里，因此體育署特別安排村外旅館Marroad Inn Tokyo，距離場館不到5公里，減少選手的交通時間。

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戴資穎稍早也發文表示，選手村離球場約50分鐘的車程，但現在住的地方離場館只要10分鐘，不管賽前賽後都可以有更多的時間休息、準備比賽。

另一方面，時代力量立院主任賴嘉倫爆料，根據國訓中心2019考察報告及媒體報導指出，賽中工作團將下榻鄰近選手村的Miraru東京新宿West飯店，價格比選手住的旅館還要貴一倍，再度引發熱議。

而稍早球評石明謹就發文指出，選手村離場地太遠真的比較麻煩，住宿比較差的飯點車程較短就佔優勢，「當然如果再認真一點找，附近可能有好一點的飯店，但也不會是什麼高級飯店，現在這間羽球隊覺得他們能接受就OK，旁人就不用幫忙嫌了。」

至於工作團住宿飯店比選手更貴，石明謹也提到，「那是因為他們為了要做各種行政作業，就住在選手村外，那個區域就是比較貴，飯店也比較好，不然住到五十公里外就便宜了。」

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