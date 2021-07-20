東奧》國手出征搭經濟艙網洗版 謝長廷：回程應都會坐商務艙

東奧台灣代表隊昨天下午搭機出征，隨後衍生出國手們搭經濟艙、官員、總教練坐商務艙的爭議。網友也在駐日代表謝長廷臉書粉專留言，替選手打抱不平，謝長廷則以個人帳號回應。（圖翻攝自謝長廷臉書粉專留言）

〔即時新聞／綜合報導〕2020東京奧運台灣代表隊昨天下午搭機出征，隨後衍生出國手們搭經濟艙、官員、總教練坐商務艙的爭議，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人也表達歉意。網友也在駐日代表謝長廷臉書粉專留言，替選手打抱不平，謝長廷則以個人帳號回應。

謝長廷的臉書粉專目前最新貼文，是有關昨天迎接國手們的內容，文中也提及，因時間晚了，射擊團等團員還要趕到選手村外其他縣市入住，代表處特別準備簡餐，並支援翻譯，入住等相關手續，希望選手早點休息保持體力，在賽場上有好的表現。

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網友除在底下留言，感謝謝長廷、駐日工作人員，「選手就拜託你們多多照顧，大家辛苦了」、給選手帶來溫暖與支援」，謝長廷也以個人帳號回應（下同），「他們蠻辛苦的，折騰老半天」；另有鄉民關心選手搭乘經濟艙一事，詢問「球后坐經濟艙、一些官員坐商務艙，這樣對嗎？」謝長廷寫道「總統、院長都道歉了，當然不對」；也有人提到「能不能夠幫忙居中協調，讓選手回台坐商務艙，他們是去為台灣爭光、為台灣賣命的」，謝長廷答覆「回程應該都會坐商務艙」。

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