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日職》王柏融說他表情嚴肅 宋家豪解釋原因

2021/07/20 11:25

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕今年在中繼表現亮眼的樂天台灣投手宋家豪，今天和隊友松井裕樹共同出席台灣媒體日，宋家豪在訪問中也提及為何和王柏融對決時總是表情嚴肅，「這很正常，是對對手的尊重。」

日職目前因東奧停賽，台灣轉播單位ELEVEN體育家族和太平洋聯盟昨天和今天都舉行台灣媒體日，今天由樂天先登場，下午則由西武吳念庭和愛斗壓軸。

宋家豪今年和火腿王柏融及西武吳念庭都有交手經驗，其中5月18日在樂天主場8局登場，還對包括王柏融在內的火腿打者連投3次三振，並於該役奪下勝投。

王柏融先前曾透露，看到宋家豪一臉正經都想偷笑，宋家豪今天則表示，「他笑，其實我有看到，但因為轉播時投手的鏡頭比較多，所以我盡量保持撲克臉的作風。」宋家豪還表示表情嚴肅是很正常的事，也是對對手的尊重。

對於「台灣內戰」，宋家豪則有些期待又怕受傷害的心情，他說畢竟手心手背都是肉，誰的表現好或不好，大家都會看在眼裡，「有時候會盡量不想跟台灣人對到，但對到的話，都是全力以赴。」

擔任樂天終結者的松井裕樹和吳念庭或王柏融的對戰次數都不多，他沒有太多個人經驗可以分享，但他表示吳念庭在得點圈的掌握及王柏融的反向攻擊，都是球隊高度警覺的對手。

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