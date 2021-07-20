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MLB》大谷翔平6局無失分飆8K！退場後又去守外野了（影音）

2021/07/20 11:48

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今迎來下半季初登板，面對運動家主投6局飆出8次三振無失分，最快球速99英里（159公里），退場後他也再度鎮守外野。

大谷翔平今迎來本季第11度同場二刀流，雖時序已經進入下半季，但他不見疲態，登板6局用了96球，其中有59為好球，僅被敲3支安打，無失分，飆出8次三振，僅有1次保送，防禦率降到3.21。

雖然大谷翔平成功壓制運動家打線，但天使打線同樣也遭壓制，雙方打完6局還是0：0戰成平手，大谷在結束六局投球後，再度到右外野守備，以打者身份留在場上繼續為球隊貢獻。

大谷翔平繳出6局無失分好投。（美聯社）

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