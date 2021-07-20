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東奧》國手搭經濟艙綠委批體育署該處分 郊區和市區飯店比較不公平

2021/07/20 11:45

民進黨立委王定宇。（記者簡惠茹翻攝）

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣國手日前搭乘包機前往日本參加東京奧運，卻接連爆出選手「搭乘經濟艙」、羽球國手戴資穎下榻飯店被批評太寒酸，民進黨立委王定宇對此表示，選手搭經濟艙、官員坐商務艙不容原諒，體育署不只檢討還要處分；不過住在郊區飯店則是因為離羽球比賽場地近，為了讓選手好好休息，拿郊區和市區飯店比較並不公平。

民進黨立委王定宇表示，這次東京奧運，我們的選手帶著全國人民的祝福去東京比賽，出發的班機座位安排發生讓人憤怒遺憾的事情，第一批前往東京奧運的選手包含戴資穎，被發現竟然都坐在經濟艙，而官員、教練坐在商務艙，不管體育署用什麼理由來解釋，這是不容原諒的。

王定宇說，從總統到行政院長都承諾選手搭乘商務艙為國爭光，縱使為了防疫要安排梅花座，或者座位不夠，體育署和代表團應該先行和選手溝通說明清楚，讓官員坐商務艙而選手坐經濟艙，當然全體民眾會因此感到憤怒，這凸顯過去體育界官僚體系陋規，體育署在規劃上不只需要檢討還要處分。

而對於羽球選手居住的地點在郊區，王定宇說，因為東京奧運的羽球比賽場地離市區比較遠，在郊區能有飯店可以住宿休息，對選手來說是最好的照顧，拿郊區飯店來跟市中心飯店做比較並不公平，因為比賽場地散布不同地區，這部分的批評連戴姿穎父親都認為不公道。

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