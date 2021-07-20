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日職》松井在講、小宋在鬧 樂天連線的整人模式曝光

2021/07/20 11:58

效力樂天金鷲的宋家豪和松井裕樹今天共同出席台灣媒體日。（樂天提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕效力樂天金鷲的宋家豪和松井裕樹今天共同出席台灣媒體日，兩人在訪談中展現好交情，還出現松井受訪時抵擋不了小宋在鬧而笑場的畫面，也分享平常在牛棚會吃零食聊天的趣事。

宋家豪今年中繼表現亮眼，目前已拿下21個中繼點，有機會刷新個人2019年27個中繼點的單季最佳紀錄。松井裕樹則是當家終結者，目前以23次救援成功在洋聯稱王，還以25歲之齡在5月10日拿下生涯第150次救援成功，締造最年輕紀錄。

兩位樂天勝利連線日前還一同出席日職明星賽，由宋家豪在8局登板、松井9局關門，而小宋最後還成為勝利投手。對於拿下勝投，小宋顯得歹勢，他表示因為失了2分，沒能守住前面勝投，有些不好意思，而第4次參加明星賽的松井該役三上三下，則表示自己算是當地人，能在仙台上場是很開心的經驗。

在受訪時，兩人也出現有趣互動，松井在回答時笑場，小宋則透露：「我在講話的時候，他會講一些料理的名字鬧我，他在講話的時候，我也講一些料理的名字鬧他。」

至於在牛棚時，松井則說如果球隊落後，或是大幅領先不需要他和小宋上場時，兩人就會邊看比賽邊吃零食邊聊天。有趣的是，小宋表示日本零食的選擇很多，他不會帶台灣零食去牛棚分享，頂多是自己在休息室吃，「因為數量有限，如果隊友看到，再分他們吃。」

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