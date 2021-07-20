東奧》戴資穎3年前就說要住近一點 體育署「超前部署」卻挨批

戴資穎奪下2018年亞運金牌。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕體育署本次在奧運安排羽球代表隊入住距離場較近的飯店，沒想到卻因房間過於簡樸引發熱議，事實上，戴資穎在2018年亞運奪金後，就曾表態希望住宿的地點能離場館近一點，體育署此次的安排確實符合選手需求。

戴資穎抵達東京後昨（19日）晚間在IG限時動態上PO出下榻飯店房間照片，只見房內只有基本擺設，十分簡樸，引發球迷質疑設施太過簡陋。

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不過體育署之所以安排羽球代表隊選手入住此飯店，主因是避免舟車勞頓，本屆羽球比賽會場武藏野森林綜合體育廣場，距離選手村約30公里，因此體育署特別安排村外旅館，距離場館不到5公里，藉此減少選手的交通時間。

戴資穎在2018年印尼雅加達巨港亞運奪金後，曾以「我們的體育環境有待加強」開門見山發文直指台灣體育環境需要加強，提到當時由於爭取在外住宿遲遲沒有下文，因此才由戴爸先幫忙找尋住宿，才有有充份的時間休息和準備比賽。

小戴當時發文表示，希望相關單位能像其他國家早下決定，讓選手可以有更多選擇，不僅離場館更近，也可以節省更多的經費。

據了解，在戴資穎站出來為選手發聲後，隔年體育署就先租了現在奧運住宿地點，希望能達到選手希望不必舟車勞頓的需求，不料當時的「超前部署」，現在又因經濟艙事件而起的爭議，遭到外界質疑。

戴資穎當時發文。（擷取自臉書）

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