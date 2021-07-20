日職》怪風與吉田正尚 宋家豪今年的兩大天敵

宋家豪（左）談到本季遇到的難題，表示歐力士打擊王吉田正尚是最難解決的對手，5月21日在場上遇到的怪風，則是最離奇的敵人。（樂天提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕今年中繼表現亮眼的樂天台灣好手宋家豪，今天談到本季遇過的難題，表示歐力士打擊王吉田正尚是最難解決的對手，而5月21日在場上遇到的怪風，則是本季最離奇的敵人。

相較去年只拿下11個中繼點及防禦率高達6.97，宋家豪今年的表現脫胎煥骨，目前37場出賽的防禦率僅2.04，且已拿下21個中繼點。他表示今年其實沒有做特別改變，「心態很重要，不要感覺被擊敗」，一定要從不好的感覺跳出來，每天都是新的一天，去做新的準備。」

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抱著正面心態，宋家豪至今繳出令台灣球迷眼睛一亮的球季，但他綜觀日職強打，認為目前以3成43打擊率位居洋聯打擊王的吉田正尚，是最難纏的對手，「他什麼球都打得到，我覺得最難丟。」

至於5月21日在羅德主場碰上的怪風，則讓宋家豪印象深刻，那場帽子頻頻被風吹落，「帽子第一次掉下來，是淺村（榮斗）幫我撿的，我覺得很不好意思。」但他笑著強調，「帽子是剛好的，只是風真的很大。」那場宋家豪面對首名打者就被敲三壘安打，足足用了35球才投完1局，所幸沒有失分。

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