MLB》狂飆159KM火球+夯長打 大谷翔平下半季首場二刀流留憾

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今迎來下半季初登板，面對運動家主投6局飆出8次三振無失分，最快球速99英里（159公里），可惜隊友火力不支援，無關勝負。

大谷翔平登板6局用了96球，其中有59為好投，僅被敲3支安打，無失分，飆出8次三振，僅有1次保送，投完6局雙方還是0：0平手，不料天使牛棚一上來就放火，過去46局都沒挨轟的老將西謝克（Steve Cishek）在7局挨了勞瑞安諾（Ramon Laureano）一發三分砲，一個人次沒解決就退場。

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大谷翔平今前面3打席有一支二壘安打，他在完成6局投球後繼續到右外野守備，因此8局迎來第四次打擊機會，可惜敲出三壘方向飛球遭接殺，沒能為球隊拉近分數。

大谷翔平在8局下就退場，沒有繼續守備，運動家在8局又靠著歐森（Matt Olson）的陽春分添加保險分，天使雖在9局藉著馬許（Brandon Marsh）的長打破蛋，不過最終還是以1：4敗下陣來。

總計大谷翔平今在投手丘6局無失分8K好投，讓他的防禦率再降到3.21，在打擊端則是4打數有一支安打，另外吞下一次三振，賽後打擊率2成77。

大谷翔平今有長打演出。（歐新社）

大谷翔平無關勝負。（歐新社）

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