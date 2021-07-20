東奧》戴資穎下榻飯店「寒酸」挨轟 體育署做出回應

戴資穎與羽球隊下榻飯店挨批太寒酸，體育署稍早回應。（圖片取自戴資穎IG）

〔體育中心／綜合報導〕台灣國手日前搭乘包機前往日本，準備赴東京奧運為國爭光，卻爆出選手「搭乘經濟艙」的爭議，而羽球世界球后戴資穎抵達下榻飯店，在IG拍照打卡，又引網友打抱不平，認為房間太過「寒酸」，體育署也做出回應。

體育署指出，根據奧運選手規定，住宿於大會提供的選手村，惟因羽球比賽場地距離選手村較遠（約40分鐘），為避免舟車勞頓與長程移動在防疫上的風險，按羽球代表隊需求，中華奧會於108年考察時，就已經另租用距比賽場地較近（約10分鐘）、且符合大會防疫規範的飯店提供使用。

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體育署也解釋，戴資穎的專屬教練賴建成教練在108年7月利用參加日本公開賽期間，由外館協助至目前承租的飯店察看飯店，以及賽前訓練的多摩體育館。經賴教練確認後，由國訓中心通知中華奧會承租目前住宿的旅館。

最後體育署也公布其他未入住選手村的5支代表隊住宿地點，羽球隊住東京瑪洛德酒店（距離比賽場約8分鐘），射擊隊住大宮瑪洛德酒店（距離比賽場約15分鐘），高球隊飯能瑪洛德酒店（距離比賽場約15分鐘），馬術隊東京全日空洲際酒店（距離比賽場約30分鐘），自由車富士河口湖飯店（大會提供住宿飯店，距離比賽場約40分鐘）。

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