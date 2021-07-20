PLG》夢想家力穩班底 防守悍將錢肯尼3年升級合約

台新夢想家球員錢肯尼獲升級合約。（夢想家提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕P. LEAGUE+（簡稱PLG）首季後結束空檔，福爾摩沙台新夢想家球團今宣布，已與球員錢肯尼簽下升級合約，除了延長3年的合作時間之外，更提升待遇。台新夢想家總經理韓駿鎧表示，錢肯尼是夢想家首季元老陣容之一，除了在防守端表現亮眼，更擁有十足的拚勁，「肯尼是重要防守大鎖，積極態度帶給陣中球員正面影響，期待他能持續以源源不絕的能量，幫助球隊衝擊總冠軍！」

錢肯尼於台新夢想家（原為寶島夢想家）征戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）首季季末即加入球隊，去年球隊轉戰PLG，出賽21場，場均繳出 6.6分、3.1籃板的成績，防守能力出色，常被賦予鎖定對手重點球員任務，進攻端也具絕佳膽識，即使面對人高馬大的禁區也毫不畏懼，常利用優異體能及身體對抗性單打，幫助球隊強勢取分。

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「對於能夠獲得升級合約，真的非常感謝球團的肯定，夢想家當初不但提供機會讓我回到台灣打球，這4年多也讓我真的在這邊感受到『家』的感覺！」錢肯尼表示，自己在上個賽季表現中規中矩，雖然打出幾場精彩的比賽，但也坦言仍有許多細節需要調整，現階段雖不能至球場練投，不過他每日都會以運球維持球感，並搭配重量訓練提升體能狀態。

談到未來的目標，錢肯尼則提到，首要目標希望自己能修正上個賽季的問題，並做好每一個教練所交代的訓練細節，「期許自己能夠幫助球隊拿下總冠軍，並打出在台灣以來最好的賽季！」

錢肯尼。（夢想家提供）

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