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網球》大尺度突破！大坂直美首登運動畫刊泳裝封面

2021/07/20 14:01

大坂直美大尺度突破躍居美國《運動畫刊》雜誌年度泳裝特輯封面人物。（圖片取自大阪直美IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，距離7月23日開幕只剩倒數3天，日本網球奪金希望大坂直美再度投下震撼彈！大尺度突破躍居美國《運動畫刊》雜誌年度泳裝特輯封面人物，也是少見的美籍非裔封面女郎。

「大坂直美是全世界最優秀的運動員之一，這也是她能榮登封面的關鍵。」《運動畫刊》泳裝主編戴伊（MJ Day）透過聲明表示，這位年僅23歲的日美混血年輕球星，歷經辛苦努力才能贏得4座大滿貫女單冠軍，並以世界排名高居第2之姿前進東奧，「但是我們更看重的，是大坂直美的熱情、堅強和力量，這使她在平等、社會正義和心理健康問題上，更是不斷打破各種障礙。」

大坂直美去年美網積極出面聲暖種族平權，日前則因拒絕賽後記者會，退出今年法網、溫網兩項大賽，出征東奧前夕，「日本小威」很自豪成為第一位日本、海地混血榮登《運動畫刊》的女網球星，「我覺得多元文化背景存在我所做的每件事，我嘗試把它融入日常生活。我對雜誌的記憶涉及到從小仰慕的名人，像是傳奇超模泰拉班克絲（Tyra Banks）、藝人碧昂絲（Beyonce）等，看到這麼多無與倫比女性躍上封面，如今對我就像美夢成真。」

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大坂なおみ（@naomiosaka）分享的貼文

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