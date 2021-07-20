獨家》體育署長張少煕請辭 政院高層：賽後檢討處理

奧運國手搭經濟艙，官員坐商務艙，引發怒火，教育部長潘文忠（左）和體育署長張少煕（右）昨公開道歉。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕東京奧運將開打，我國選手代表國家參加世界體育盛事，卻爆出國手坐經濟艙，官員坐商務艙之大爭議，教育部長潘文忠和體育署長張少煕昨晚公開道歉，據悉，體育署長張少煕已請辭，因東奧比賽在即，政院高層認為應全力支援國手征戰為第一優先，決定比賽後檢討處理。

有奪牌希望的世界球后戴資穎，昨天隨我國代表團搭機前往日本，被安排坐經濟艙，在IG貼出限時動態「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，貼文一出引發熱議，立委痛批政府虧待選手，教育部長潘文忠和體育署長張少熙昨晚緊急開記者會，向國手們公開鞠躬道歉。

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蔡英文總統昨也表示，她曾承諾過參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則，因為防疫需求，改變做法，卻又未事先充分說明，她必須要表達歉意。行政院長蘇貞昌要求體育署向所有選手轉達歉意，並請教育部賽後提出檢討報告，追究責任。

體育署說明，為確保選手安全，行前經與防疫團隊討論評估，決定採包機形式出國，並分散座位，確保代表團不跟其他旅客接觸，去程包機為330空中巴士，共有313個座位，36席商務艙座位、277個經濟艙座位，因選手人數眾多，故安排坐在經濟艙前艙，以「旁邊無人、前後排無人」的方式分散乘坐，回程已安排各代表隊國手及教練搭乘商務艙返國。

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