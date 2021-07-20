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日職》被封「得點圈之鬼」 吳念庭：滿帥的外號！

2021/07/20 14:21

吳念庭和隊友愛斗。（ELEVEN體育家族提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕效力西武的台灣好手吳念庭和隊友愛斗，今天在台灣媒體日壓軸登場，除了大聊彼此的好交情，在提到「得點圈之鬼」這個外號時，吳念庭也分享他一開始聽到的感覺，「我覺得滿帥的外號」。

吳念庭和愛斗都是在2015年日職選秀獲西武選入團，兩人今年都在一軍有不錯的發揮，其中吳念庭更因得點圈的高打擊率，獲封「得點圈之鬼」。由ELEVEN體育家族和太平洋聯盟合作的台灣媒體日，主持人石矻軒就問吳念庭知不知道這個外號?吳念庭說：「我知道，看社群網站都會看到。」

吳念庭目前得點圈打擊率高達4成03，在交流戰時更突破6成，他表示：「一開始比較沒有什麼去想這個外號，後面慢慢成績打出來，外號也有了，每次有得點圈打擊的機會，大家都會比較關注。」

至於在得點圈的打擊率為何這麼高?吳念庭形容那是一種站上打擊區才能感受的氛圍，「攻擊哪個球路要先設定時，當跟投手對決時，會感覺到他會丟什麼球，也會意識到跟設定的球是不是一樣，不知道怎麼講，這是站上場才能感受到的氛圍。」

愛斗當然也知道「得點圈之鬼」，他表示：「這外號很好啊，我也想追上這種境界。」吳念庭也爆料，兩人平時都會比較成績，「愛斗只要沒打好，就會噹我說：『我沒打好，你很開心厚!」但兩人的好交情其實不言可喻，愛斗受訪時，吳念庭都會忍不住笑意，還會在一旁幫忙補充回答。

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