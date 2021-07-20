東京奧運點將錄》首位奧運10公尺氣槍台灣男選手 呂紹全盼爭佳績

呂紹全。（資料照，記者林正堃攝）

呂紹全

生日：1997.3.24（24歲）

身高：165公分

生涯豐功偉業：

2018年雅加達亞運10公尺空氣步槍混合團體賽 金牌

2018年雅加達亞運10公尺空氣步槍個人賽 銅牌

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台灣首位奪10公尺空氣步槍奧運門票男子選手

剛開始接觸射擊，僅是因為小時候愛玩槍，今年24歲的呂紹全，槍齡超過10年，目前為止，生命一半時間都給了射擊，每天也是將近一半時間在練習，甚至想到退役後往教練發展，或者當槍枝維修技師。

呂紹全國、高中都是體育射擊專班，2014年參加南京青年奧運在國際混合組團體空氣步槍拿下銅牌，個人男子10公尺空氣步槍排名第7；同年參加仁川亞運，在男子10公尺空氣步槍排名第10。

2018年他在亞運射下混合團體金牌，寫下開幕隔天就奪金的中華代表團最速奪金紀錄，個人男子10公尺空氣步槍則射下銅牌，2019年更幫台灣搶下史上首張男子10公尺空氣步槍奧運門票，然而他去年歷經多次失利，才於杜哈亞錦賽搭上奧運列車，成為台灣首位奪10公尺空氣步槍奧運門票的男子選手。

亞運金牌的光環是榮耀、也是包袱，讓呂紹全成為外界注目焦點，也讓外對他有更高的期待，但他也不斷告誡自己，忘掉過往的榮耀、向前看，而首度踏上奧運殿堂的他，也盼能發揮最好的實力和眾家好手一較高低。

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