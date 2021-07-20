東京奧運點將錄》台灣女雙世界第三 陳思羽盼超越自己

陳思羽。（資料照，取自國際桌總官網）

陳思羽

生日：1993.8.1（27歲）

身高：162公分

體重：56公斤

啟蒙時間：2002年（小學三年級）

生涯豐功偉業：

2019年世界盃團體季軍

2019年亞錦賽團體季軍

2019年年終總決賽女雙季軍

2021年WTT卡達挑戰賽雙打銀牌

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台灣女雙陳思羽／鄭先知世界排名高居第3，是繼混雙林昀儒／鄭怡靜以外，有望在奧運桌球項目角逐獎牌的熱門人選。

陳思羽最高世界排名為第10名，曾代表台灣的國家代表隊參加2012年英國倫敦奧運和2016 年巴西里約奧運，這是她第3度踏上五環殿堂。

世界排名第3的台灣隊，在2020年東京奧運世界團體資格賽女子組16強戰，以直落三收拾世界排名24的法國隊，晉級8強，繼2016年里約奧運之後，連兩屆拿到女團參賽資格，外帶2張女單門票。

台灣隊在里約奧運首度取得女團參賽資格，但在16強戰以1：3不敵香港，並列第9，今年三大主力鄭怡靜、陳思羽和鄭先知正值巔峰，奧運奪牌形勢看好。

<p陳思羽從小特別愛吃棒棒糖，被稱為「棒棒糖女孩」，但因為僵直性脊椎炎，她開始注重保健養生，變成「保健品女孩」。長期以來，陳思羽飽受僵直性脊椎炎所苦，一開始還以為是訓練過度，直到後來給醫師檢查後才確診，嚴重的時候甚至呼吸都會痛，但陳思羽依然將注意力放在桌球上，她說：「贏了就不痛了。」

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