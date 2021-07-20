晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》遊騎兵連三戰得0分！ 若明遭完封將追平121年最難堪紀錄

2021/07/20 15:24

遊騎兵今遭老虎痛宰，終連3戰遭完封。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今遭老虎痛宰，終場0：14被完封，連同昨日對藍鳥雙重賽，遊騎兵已連3戰遭完封，若明日又慘遭完封，將追平121年來最難堪紀錄。

遊騎兵今打線完全遭壓制，全場僅敲出4支零星安打，投手群更糟老虎火力摧殘，讓對手狂敲19安，先發投手吉布森（Kyle Gibson）5局痛失8分承擔敗投。

根據《ESPN》報導，遊騎兵已苦吞6連敗，近3戰更是1分未得，還讓對手拿下29分，上一次有大聯盟球隊，連3戰遭完封、而且失分至少來到29分的是1906年布魯克林超霸隊（現洛杉磯道奇），當時他們失分為更慘的31分。

遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward）賽後說重話：「如果這支球隊中的任何人，現在沒有感到羞恥的話，他們就不應該出現在場上比賽，也不應該成為我們球隊的一部分，這些球員都想在大聯盟打球，但你必須自己掙得機會。」

值得一提的是，《ESPN》更指出，遊騎兵目前已連3戰遭完封，只差1場，就會追平聯盟自1900年來，最慘的連續遭完封紀錄，明日遊騎兵就有比賽，持續交鋒老虎隊，先發投手派出鄧寧（Dane Dunning）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。