MLB》遊騎兵連三戰得0分！ 若明遭完封將追平121年最難堪紀錄

遊騎兵今遭老虎痛宰，終連3戰遭完封。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今遭老虎痛宰，終場0：14被完封，連同昨日對藍鳥雙重賽，遊騎兵已連3戰遭完封，若明日又慘遭完封，將追平121年來最難堪紀錄。

遊騎兵今打線完全遭壓制，全場僅敲出4支零星安打，投手群更糟老虎火力摧殘，讓對手狂敲19安，先發投手吉布森（Kyle Gibson）5局痛失8分承擔敗投。

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根據《ESPN》報導，遊騎兵已苦吞6連敗，近3戰更是1分未得，還讓對手拿下29分，上一次有大聯盟球隊，連3戰遭完封、而且失分至少來到29分的是1906年布魯克林超霸隊（現洛杉磯道奇），當時他們失分為更慘的31分。

遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward）賽後說重話：「如果這支球隊中的任何人，現在沒有感到羞恥的話，他們就不應該出現在場上比賽，也不應該成為我們球隊的一部分，這些球員都想在大聯盟打球，但你必須自己掙得機會。」

值得一提的是，《ESPN》更指出，遊騎兵目前已連3戰遭完封，只差1場，就會追平聯盟自1900年來，最慘的連續遭完封紀錄，明日遊騎兵就有比賽，持續交鋒老虎隊，先發投手派出鄧寧（Dane Dunning）。

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