東奧》這些單位誰執政都不會更換 林靜儀PO圖秒懂權責關係

林靜儀PO出一張圖說明，奧委會與各運動協會等人民團體，不論誰執政都不會改組換人。（圖取自林靜儀臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運台灣選手代表團昨（19日）包機出發，卻爆出國手坐經機艙、官員坐商務艙事件，引起不小爭議，教育部長潘文忠與體育署長張少煕昨晚也對此公開道歉。對此，前立委、醫師林靜儀PO出一張圖說明，奧委會與各運動協會等人民團體，不論誰執政都不會改組換人。

「抱歉用醜醜的圖來說明大家在討論運動政策時要分別思考的權責關係。」林靜儀在臉書貼出一張圖表示，虛線上面是政府承諾最能做的事情，給予軟硬體支持，好的場館、好的食宿品質、簡單的經費申請、較高的補助金額；虛線下方是最難的事情，這是換政府不會一起換的部分，「因為這些都是人民團體，我相信這幾年了參與運動改革的朋友們都發現，這是換幾個教育部長也難以觸及的部分」。

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林靜儀說，政府有立委監督，有人民、媒體監督，而這些人民團體只要依法運作，沒有違法，那就只有他們的會員可以監督；理事長、協會幹部是怎麼被選出來的，是以服務選手為責任還是以管理資源為主責，誰能夠左右他們的職位和監督他們的職務？

林靜儀指出，先前查詢各運動協會時就發現，奧委會是人民團體，每個運動項目的協會是奧委會的成員，且是唯一代表，所以這會造成每個運動協會內部非常封閉的環境，其中一個就是選手的權益操縱在整個體系裡面的「前輩」。

林靜儀認為，政府必須尊重專業，在權限上就是給予經費與設備最好的支持，但是專業團體內部的文化與執行方向，這真的是需要「很多輪新陳代謝」才能改變的部分。

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