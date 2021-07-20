PLG》慕獅女孩陣容再補強 第2屆徵選會開放報名

慕獅女孩第2屆徵選會開放報名。（攻城獅提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕P. LEAGUE+（簡稱PLG）首季後結束空檔，新竹街口攻城獅球團「慕獅女孩」陣容再補強，第2屆Muse Girls徵選會開放報名，球團盼能再接再厲，打造出更全面的女團等級啦啦隊陣容。

攻城獅球團首季於新竹縣體育館營造專屬獅紫軍的主場氛圍，並拿下首季年度最佳主場獎項，其中Muse Girls幕獅女孩即扮演重要角色，為持續提升團隊競爭力，攻城獅球團舉辦第2二屆Muse Girls徵選會，並採高標準篩選符合攻城獅形象的慕獅女孩，評分標準為綜合人氣、舞蹈、台風等，球團將以「女子團體」為主要目標打造團隊，將規劃更完善的培訓課程與周邊商品，歡迎所有熱愛籃球且勇於表現的女孩加入團隊。

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第2屆Muse Girls徵選由亞洲最大串流娛樂社群平台17LIVE冠名贊助，將採兩階段徵選，第1階段報名即日起至8月5日，由球團內部評選。第2階段評選包含自選舞蹈表演（40%）、個人加分才藝（30%）、舞台台風（15%）、現場表現（10%）、最佳人氣榜（5%），預計8月28日在17LIVE攝影棚內舉行決賽。



第二屆Muse Girls徵選會官方連結（https://www.lioneers.tw/pages/musegirls2）

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