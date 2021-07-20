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中職》王溢正樂於接受中繼新挑戰 期待明年重返先發

2021/07/20 16:48

王溢正。（中職提供）

〔記者吳清正／台北報導〕曾是樂天桃猿本土先發王牌的王溢正，今年季中轉任中繼，王溢正表示，樂於接受新的挑戰，但是仍期待明年能拚回先發。

王溢正於2013年從日本橫濱隊返台加盟桃猿，曾經三度單季勝投達到2位數，至2020年共拿下67勝，是期間最多勝的本土投手，但是本季先發5場戰績1勝3敗，防禦率也破8，4月中轉任中繼。

王溢正表示，今年身體狀況不是很好，以致投起來有點掙扎，目前看起來先發輪值已經滿了，今年就全力做好教練團給予的中繼工作，明年如果身體調整到理想的狀況，會和教練團溝通是否再以先發調整，最終還是要由教練團評估，畢竟旁觀者清。

王溢正在復賽後的初登板面對4名打者被擊出2支安打、投出2次四壞球，未能拿下出局數就失4分，但最近2場投1.1局無失分，只被擊出1支安打。王溢正表示，復賽後的初登板因為太外沒有比賽，投球感覺不佳，經過教練的提點，很快修正過來，希望能持續幫助球隊贏球。

曾經是王溢正橫濱隊友的陳冠宇今年也加盟桃猿，面對同為左投的陳冠宇競爭先發地位，王溢正先發開玩笑說：「那就給他。」隨後他表示，很開心能夠再度和陳冠宇成為隊友，期待他的好表現，也很懷念在日本一起打球的感覺。

王溢正。（中職提供）

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