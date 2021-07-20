東奧》國手搭經濟艙事件引爭議 潘文忠證實體育署長張少熙請辭

東京奧運國手竟搭乘經濟艙赴賽，導致選手感覺不適與觀感不佳，教育部長潘文忠（左）與體育署長張少熙召開臨時記者會並鞠躬致歉。（教育部提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運開幕在即，出現台灣國手搭經濟艙赴日的爭議事件，稍早傳出體育署長張少熙昨已請辭，教育部長潘文忠也證實此事，但他強調，行政院長蘇貞昌指示，現階段應盡全力照顧所有國手的健康與需求，讓國手全心投入賽事，以取得佳績為最大目標。

世界球后戴資穎昨隨我國代表團搭機前往日本，被安排坐經濟艙，在IG貼出限時動態「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，貼文一出引發熱議，立委痛批政府虧待選手，教育部長潘文忠和體育署長張少熙昨晚緊急開記者會，向國手們公開鞠躬道歉。

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稍早張少熙傳出已請辭，潘文忠也證實，「體育署張署長7/19第一時間已經向我口頭請辭並同時遞交書面辭呈。」潘文忠補充，昨下午向蘇院長報告奧運相關規劃原委時，也報告張署長請辭一事，但蘇院長指示，賽會在即，張署長應依原規劃赴日協助國手做好賽前準備，並全力照顧所有國手的健康與需求，讓國手全心投入賽事，以取得佳績為最大目標。至於專機專案的究責，院長指示本部在奧運結束後提出專案報告併同處理。

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