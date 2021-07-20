東奧》戴資穎住得「寒酸」？日本旅遊達人林氏璧：合理選擇

有網友神出該飯店疑似為一間位於會場車程僅10分鐘內的3星級飯店。（左擷取自戴資穎IG，右擷取自PTT）

〔即時新聞／綜合報導〕出征東京奧運的世界球后戴資穎昨分享下榻飯店照片，卻引網友打抱不平，認為房間太過「寒酸」，但小戴今天一早在IG發文，自稱住在離球場近的地方，可省車程，體育署也回應是按照相關需求安排。對此，熱愛日本旅遊的前台大感染科醫師林氏璧表示，其實住在這間比賽場地附近的旅館是相當合理的選擇，但他也覺得，房間的空間確實有點小，大件行李拉進房可能都有點問題。

小戴今上午發文表示，住在離場館近的地方，省去搭車時間，能讓她獲得更多休息時間。（圖擷取自戴資穎IG）

有豐富日本旅遊經驗的林氏璧今在其經營的粉專「日本自助旅遊中毒者」發文分析，「東奧羽球比賽場館位於東京西郊，若住晴海的選手村太遠，目前又有感染疑慮，選擇住在場地附近是合理選擇。只是這附近非旅遊勝地，沒什麼大旅館，選擇不多」。

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林氏璧指出，戴資穎所住的是Marroad Inn Tokyo（マロウドイン東京）旅館，訂房網Jalan上的評價為3星，從照片看起來，房型似乎是Compact Twin Room，屬於比較小的雙床房，13.6平方公尺，床寬100公分；這間旅館的標準雙床房是Standard Twin Room，為17.5平方公尺，較為寬敞。

「東京的旅館大小，我覺得15（平方公尺）是一個門檻。」林氏璧說明，小於15平方公尺就會覺得相對小，連行李拉進來都有點問題，大於15平方公尺的房間會好很多。他從Jalan訂房網查詢，這兩種雙床房的價差一人一晚僅差250日圓，「一個是4500日圓（約新台幣1150元），一個是4750日圓（約新台幣1220元），一間房一晚是差500日圓，當然在奧運期間我不知道是不是因為訂房較滿價位較高，所以沒辦法訂到標準雙床房。」他也點出，飯店看來有些老舊、硬體設施評價不高的缺點。

林氏璧指出，之前評估旅館也許有考慮離車站近，附近有超市等等，不過目前首要的考量仍是防疫，選手們出入一定是坐專車，不會坐電車，離車站近應該不是重要考量，反而應該遠離車站，可以避免可能的塞車和人潮。

針對網友打抱不平認為下榻飯店寒酸，戴資穎稍早也發文表示，選手村離球場約50分鐘的車程，但現在住的地方離場館只要10分鐘，不管賽前賽後都可以有更多的時間休息、準備比賽。

體育署也解釋，戴資穎的專屬教練賴建成教練在108年7月利用參加日本公開賽期間，由外館協助至目前承租的飯店察看飯店，以及賽前訓練的多摩體育館。經賴教練確認後，由國訓中心通知中華奧會承租目前住宿的旅館。

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