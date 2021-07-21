NBA總冠軍賽G6 公鹿力拚暌違50年總冠軍 今日賽事預告與轉播

亞德托昆波（左）、米德爾頓。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日有NBA總冠軍賽第六戰轉播，率先聽牌的公鹿將在自家主場決戰太陽。公鹿上戰火力全開搶下關鍵聽牌戰的勝利，陣中「三劍客」總計貢獻88分，其中亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo ）拿下32分、米德爾頓（Khris Middleton）29分、哈勒戴（Jrue Holiday）27分，今天G6回到主場，距離總冠軍僅一步之遙的公鹿誓言在主場奪下暌違50年的總冠軍。喜愛NBA的觀眾不要錯過轉播嘍！

請繼續往下閱讀...

今日大聯盟有一場比賽轉播，由巨人對決道奇。巨人上戰對道奇以7：2帶走勝利，今天巨人將派出伍德（Alex Wood）掛帥先發，伍德本季先發15場拿下8勝3敗的戰績、防禦率3.67。喜愛棒球的觀眾記得收看轉播囉！

中職今天有兩場比賽轉播，分別是統一獅交手樂天桃猿、中信兄弟對決富邦悍將。獅隊作客桃猿展開「土投大戰」，獅隊點名古林睿煬登板先發，本季他目前有4勝僅吞1敗、防禦率2.50。桃猿則是推出張喜凱迎戰，張喜凱本季先發7場、戰績3勝2敗、防禦率3.76。

兄弟和悍將則是上演「雙洋對決」，兄弟指派羅傑斯出戰悍將的羅力。此役將是羅傑斯本季先發初登板，上季他繳出先發17場6勝4敗的成績、防禦率3.47。羅力本季已先發10場，目前戰績3勝3敗、防禦率2.51。喜愛中值得觀眾記得收看轉播哦！

NBA總冠軍賽

09：00 公鹿＠太陽 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

MLB

10：10 巨人＠道奇 愛爾達體育3台

中職

18：25 統一獅＠樂天桃猿 ELEVENSPORTS1

18：30 中信兄弟＠富邦悍將 愛爾達體育3台、MOMO綜合台

東奧女子足球預賽

16：00 英國＠智利 愛爾達體育2台

16：20 瑞典＠美國 愛爾達體育1台

18：20 日本＠加拿大 愛爾達體育2台

19：20 澳大利亞＠紐西蘭 愛爾達體育1台

東奧壘球預賽

08：00 澳大利亞＠日本 愛爾達體育2台

11：00 義大利＠美國 愛爾達體育2台

14：00 墨西哥＠加拿大 愛爾達體育2台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法