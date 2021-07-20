中職Live》楊瑞承高飛犧牲打 悍將 1：0 龍

第二局（味全龍 0：1 富邦悍將）
2局下，高國輝敲左外野二壘安打， 張進德敲右外野一壘安打，悍將無人出局攻占一、三壘， 楊瑞承敲中外野高飛犧牲打，得到1分，悍將以1：0領先。高孝儀敲擊出中外野高飛球遭接殺，申皓瑋選到保送，李宗賢敲投手前平飛球遭接殺，3出局。
2局上，赫雷拉敲三壘方向滾地球遭刺殺，陳品捷敲游擊後方飛球遭接殺，蔣少宏敲中外野飛球遭接殺，3出局。
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第一局（味全龍 0：0 富邦悍將）
1局下，王正棠吞三振，林益全敲三壘方向滾地球遭刺殺，高國麟敲投手前滾地球遭刺殺，3出局。
1局上，李凱威擊出內野滾地球出局，林旺衛敲本壘後方的界外飛球遭接殺，劉基鴻敲游擊方向滾地球遭刺殺，3出局。
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賽前
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今回到主場新莊球場面對味全龍，悍將派出新洋投猛悍（Adalberto Mejia）。他生涯在大聯盟累積62場出賽，合計6勝9敗、平均防禦率4.62。前一次在大聯盟賽場登板已經是2019年。
味全龍則推出伍鐸先發，他本季出賽15場有11場先發，戰績4勝1敗防禦率3.66。他前一次出賽是在7月14日面對悍將，當時他先發5局失2分非自責，摘得勝投。
味全龍先發打線：
1.李凱威 2B
2.林旺衛 RF
3.劉基鴻 3B
4.赫雷拉 DH
5.陳品捷 CF
6.蔣少宏 C
7.林驛騰 LF
8.朱祥麟 1B
9.張政禹 SS
先發投手：伍鐸
富邦悍將先發打線：
1.王正棠 2B
2.林益全 1B
3.高國麟 LF
4.高國輝 DH
5.張進德 C
6.楊瑞承 3B
7.高孝儀 RF
8.申皓瑋 CF
9.李宗賢 SS
先發投手：猛悍