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東奧》「浪費5年人生...」 波蘭女泳將砲轟泳協無能

2021/07/20 18:07

波蘭女泳將托爾許。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕波蘭泳協（簡稱PZP）在本屆奧運會派出23名游泳選手，卻發生大烏龍，有6名選手未獲資格無法參加東京奧運，導致這6名選手抵達東京後，被迫返國，讓選手們相當錯愕。有游泳選手就砲轟泳協無能，白白浪費她5年的人生。

路透》報導，波蘭在這屆奧運派出23名游泳選手，但根據國際游泳總會（FINA）規定，波蘭泳協只能派出17名選手，另6人未獲奧運資格，波蘭泳協卻讓他們隨隊飛抵日本，最終這6人被迫返國。

這6名選手分別是托爾許（Alicja Tchórz）、皮索羅維奇（Bartosz Piszczorowicz）、波蘭斯卡（Aleksandra Polańska）、喬瓦尼克（Mateusz Chowaniec）、科薩科夫斯基（Dominika Kossakowska）、荷布（Jan Hołub）。

其中，波蘭女泳將托爾許曾經參加過2012年倫敦奧運以及2016里約奧運，她在臉書上發文痛批泳協無能，「想像一下，你用5年的時間，在最重要的體育賽事中，為另一個開始而努力，放棄私人生活和工作，犧牲家庭，你奉獻的結果卻是徹底失敗。」

波蘭男泳將喬瓦尼克也在社群媒體Instagram上發文說，「這件事讓我相當震驚，對我來說這太荒謬、不應該發生的事情。老實說，我希望自己能從這個惡夢中清醒。」

波蘭泳協主席斯沃明斯基（Pawel Slominski）對此表示道歉，他在聲明中表示，「對於我們的游泳選手關於東奧資格一事，我感到極大的遺憾、悲傷、痛苦。這種情況不應該發生，游泳選手們的反應、他們的情緒、對波蘭泳協的攻擊，對我來說是可以理解的。」斯沃明斯基稱，這個錯誤是源於「希望盡可能讓更多運動員和教練能參加奧運會。」

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