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中職Live》蘇智傑敲安建功 統一首局開張

2021/07/20 19:07

第二局（統一3：0桃猿）

二局上，陳鏞基選到四壞球保送，一壘有人。林焌翰右邊方向二壘安打，跑者上三壘。林子豪二壘方向飛球遭刺殺在一壘，帶有1分打點，三壘有人。林岱安三壘方向高彈跳球遭刺殺在一壘，二出局，三壘跑者回本壘得分。林祖傑三壘游擊方向滾地球遭刺殺，三出局。統一3：0桃猿。

第一局（統一1：0桃猿）

一局下，陳晨威一壘游擊方向滾地球遭刺殺，一出局。郭永維游擊方向小飛球遭接殺，二出局。林泓育三壘方向滾地球遭刺殺，三出局。桃猿0：1統一。

一局上，陳傑憲選到四壞保送，一壘有人。林靖凱中外野方向飛球遭接殺，一出局。林靖凱盜二壘成功，二壘有人。蘇智傑右邊方向安打帶有1分打點，打者上一壘。林安可中外野方向飛球遭接殺，二出局。蘇智傑盜二壘失敗，三出局。統一1：0桃猿。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕桃猿今天在主場迎戰統一獅，兩方今天都推出洋投登板先發，桃猿派出猛快掛帥先發，本季他先發5場、戰績1勝1敗、防禦率4.45，本季上次對戰統一獅主投6局被擊出6支安打，總計掉4分吞下個人本季首場敗仗。統一獅推出猛威爾先發，猛威爾本季先發10場、戰績為2勝4敗、防禦率3.16，對戰樂天桃猿投得明顯較吃力，本季對桃猿3戰吞2敗，防禦率是偏高的6.48。

兩隊先發打序

統一獅

陳傑憲 CF

林靖凱 2B

蘇智傑 LF

林安可 RF

陳鏞基 1B

林焌翰 DH

林子豪 3B

林岱安 C

林祖傑 SS

先發投手：猛威爾

樂天桃猿

陳晨威 CF

郭永維 2B

林泓育 DH

陳俊秀 1B

朱育賢 LF

梁家榮 3B

邱丹 RF

嚴宏鈞 C

余德龍 SS

先發投手：猛快

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