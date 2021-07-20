東奧》國手在外住宿狀況多 謝長廷曝駐日代表處即刻救援

台灣國手日前搭乘包機前往日本，準備赴東京奧運為國爭光，卻爆出選手「搭乘經濟艙」的爭議。對此，駐日代表謝長廷今（20）表示，對於此事代表處也感到歉疚，並透露得知選手們在外住宿發生的狀況不少，代表處也趕緊指派三位祕書分別進駐，就近提供聯絡及必要協助。（圖取自戴資穎IG）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運台灣國手搭乘包機前往日本為國爭光，卻爆出選手「搭乘經濟艙」爭議，教育部長潘文忠和體育署長張少煕也公開道歉。對此，駐日代表謝長廷今（20）表示，對於此事駐日代表處也感到歉疚，並透露得知選手們在外住宿發生的狀況不少，代表處也趕緊指派三位祕書分別進駐，就近提供聯絡及必要協助。

謝長廷晚間在臉書表示，東京奧運場地分散，羽球、射擊、自行車、高爾夫球等都不在東京都心地區，主辦單位除了馬拉松（在北海道）外，歡迎選手都住東京的選手村；但有的國家考慮比賽練習的方便等因素，還是在比賽場館附近租飯店，節省時間和精力。

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謝長廷說，昨天台灣隊選手們檢疫折騰半天才入境，住在選手村的選手比較沒有問題，但住外縣市的人還要趕幾十公里路程，代表處擔心選手餓到所以訂了便當給選手，網友厲害已經查出是大倉飯店製售，基本上大飯店的東西在衛生營養上有一定水準，而且菜色多，有魚有肉有菜，當然也有甜點，選手可以選擇的吃，不是要求全都吃完。

謝長廷接著提到，今天得知在外住宿倒是狀況多，飲食、洗衣、燒水等等都較不便，離代表處幾十公里，為方便支援，「我們指派三位祕書分別進駐，就近提供聯絡及必要協助，也感謝幾位年輕祕書充滿熱情，願意前往。」

針對選手坐經濟艙，官員坐商務艙大爭議，謝長廷則說，政府是一體，這次發生政府道歉的事，代表處也感到歉疚，但開幕在即，代表處會全力提供後勤支援，以求彌補，希望負面情緒的批評可以緩和，讓選手可以靜下來恢復能量，好好的表現，替台灣爭光！

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