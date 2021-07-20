晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧》國手在外住宿狀況多 謝長廷曝駐日代表處即刻救援

2021/07/20 19:36

台灣國手日前搭乘包機前往日本，準備赴東京奧運為國爭光，卻爆出選手「搭乘經濟艙」的爭議。對此，駐日代表謝長廷今（20）表示，對於此事代表處也感到歉疚，並透露得知選手們在外住宿發生的狀況不少，代表處也趕緊指派三位祕書分別進駐，就近提供聯絡及必要協助。（圖取自戴資穎IG）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運台灣國手搭乘包機前往日本為國爭光，卻爆出選手「搭乘經濟艙」爭議，教育部長潘文忠和體育署長張少煕也公開道歉。對此，駐日代表謝長廷今（20）表示，對於此事駐日代表處也感到歉疚，並透露得知選手們在外住宿發生的狀況不少，代表處也趕緊指派三位祕書分別進駐，就近提供聯絡及必要協助。

謝長廷晚間在臉書表示，東京奧運場地分散，羽球、射擊、自行車、高爾夫球等都不在東京都心地區，主辦單位除了馬拉松（在北海道）外，歡迎選手都住東京的選手村；但有的國家考慮比賽練習的方便等因素，還是在比賽場館附近租飯店，節省時間和精力。

謝長廷說，昨天台灣隊選手們檢疫折騰半天才入境，住在選手村的選手比較沒有問題，但住外縣市的人還要趕幾十公里路程，代表處擔心選手餓到所以訂了便當給選手，網友厲害已經查出是大倉飯店製售，基本上大飯店的東西在衛生營養上有一定水準，而且菜色多，有魚有肉有菜，當然也有甜點，選手可以選擇的吃，不是要求全都吃完。

謝長廷接著提到，今天得知在外住宿倒是狀況多，飲食、洗衣、燒水等等都較不便，離代表處幾十公里，為方便支援，「我們指派三位祕書分別進駐，就近提供聯絡及必要協助，也感謝幾位年輕祕書充滿熱情，願意前往。」

針對選手坐經濟艙，官員坐商務艙大爭議，謝長廷則說，政府是一體，這次發生政府道歉的事，代表處也感到歉疚，但開幕在即，代表處會全力提供後勤支援，以求彌補，希望負面情緒的批評可以緩和，讓選手可以靜下來恢復能量，好好的表現，替台灣爭光！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。